Mercedes-Benz представил самый динамичный спорткар в своей истории

Первое поколение спорткара Mercedes-AMG GT было одной из самых популярных моделей своего класса в России. Новая генерация купе в стране официально представлена не будет, но это вовсе не означает, что фанаты мощных машин не привезут себе новейший AMG GT 63 S E Performance.

Автомобиль с длинным именем стал фактически разновидностью родстера Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, но в кузове с жестким верхом. Технически модели идентичны. Спорткар получил 612-сильный 4-литровый V8, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и модуль AMG Electric Drive Unit на задней оси. Этот агрегат объединяет 204-сильный электромотор, двухступенчатый редуктор и механический дифференциал повышенного трения.

Фото: Mercedes-Benz

Распределением тяги от бензинового двигателя и электромотора управляет система полного привода AMG Performance 4Matic+. Электродвижок вращает задние колеса, но в случае их пробуксовки может передавать момент и на переднюю ось — через карданный вал.

815-сильный родстер с полным приводом с места способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды, что делает его самым динамичным дорожным Mercedes-AMG в истории. Максимальная скорость составляет до 320 км/ч и до 130 км/ч при движении на электротяге, которую обеспечивает батарея на 6,1 кВт⋅ч с заявленным запасом хода до 13 км. Предусмотрены полноуправляемое шасси, подвеска AMG Active Ride Control с функцией активного подавления кренов и система активной аэродинамики. А вот стоимость новинки пока неизвестна.