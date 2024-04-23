Haval и Wey готовят для России три новинки

В 2024 году на российском рынке появится три новых автомобиля концерна Great Wall. В нашу страну китайский производитель намерен привезти как суровый внедорожник, так и кроссоверы.

По информации телеграм-канала No Limits, до конца текущего года в России будут доступны как минимум три новые модели от входящих в концерн Great Wall марок. Одной из них станет гибридный кроссовер фирменного суббренда Wey — шестиместный 07, который получит последовательную (двигатель внутреннего сгорания связан с колесами) гибридную силовую установку, а особенностью модели станет локализованный интерфейс и официальная гарантия на российском рынке.

Две другие новинки выйдут под брендом Haval. Первой станет кроссовер H7, который, как заявляет источник, технически близок к модели Haval Dargo, но по своим габаритам чуть крупнее. Второй окажется H5 — полноразмерный внедорожник, построенный на базе пикапа GWM Poer KingKong. Техническая информация известна только об этой модели — она получит 249-сильный 2-литровый двигатель и подключаемый полный привод. Других сведений нет. Ожидается, что все три автомобиля появятся в России до конца 2024 года.