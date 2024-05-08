Коммерческие автомобили Volkswagen вернулись в Россию

Как стало известно редакции Quto, поставку коммерческой техники марки из Вольфсбурга организовала крупная дилерская сеть, название которой не раскрывается. В Россию завезли различные модели в нескольких модификациях — на выбор предоставляется больше сотни машин. В подробности о схемах поставок автомобилей в нашу страну продавцы не вдаются: известно лишь, что собраны они в Германии.

Самыми доступными вариантами являются цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter и микроавтобус Transporter — за них просят 8 миллионов рублей. А имея чуть больше — от 9 до 15 млн. — можно приобрести пассажирские Caravelle и Multivan.

Предложенные к покупке Volkswagen Crafter в основном выпущены в 2023 году, хотя в наличии есть и несколько машин 2022-го. Когда с конвейера сошли остальные автомобили, не сообщается.