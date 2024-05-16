В России появилась новая Kia Picanto

Официальные поставки субкомпактного хетчбэка Kia Picanto в Россию прекратились чуть больше двух лет назад — сразу после тех самых событий. Нельзя сказать, что эта модель когда-либо пользовалась в нашей стране ажиотажным спросом, однако одна все же была лидером в своем сегменте. Автопродавцы, работающие по «серым» схемам, взялись восполнить утрату — портал «АвтоВзгляд» выяснил все нюансы.

На популярных классифайдах можно отыскать сразу несколько объявлений о продаже Kia Morning — именно так называется хетчбэк Picanto, ориентированный на азиатский авторынок. Причем на выбор покупателя предлагаются как совсем свежие машины (третье поколение, рестайлинг), так и предыдущая версия — третья генерация до последнего обновления.

Желающим обзавестись новинкой придется выложить кругленькую сумму — за автомобиль в «полном фарше» и с 2024 годом в ПТС продавец просит 2,8 млн. рублей. Тем же, кто готов довольствоваться дорестайлинговым хетчбэком, машина без пробега по России обойдется в 1,7 млн. И в том, и в другом случае речь идет о малолитражке, привезенной из Южной Кореи.

Фото: Kia

Впрочем, есть и более интересные с точки зрения затрат варианты. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали продавцы, специализирующиеся на «сером» автоимпорте, субкомпактный хетчбэк гонят и из Киргизии — такие автомобили можно найти по более-менее адекватному прайсу до 1,5 млн. рублей. Правда, заинтересовавшимся следует поторопиться, ведь так называемый киргизский транзит 1 апреля закрылся, и таких «вкусных» цен больше не будет — таможенные пошлины увеличились.

Добавим, что Kia Morning для азиатского рынка комплектуется 3-цилиндровым атмосферным бензиновым моторчиком объемом 1.0 литра. Двигатель выдает 76 л.с. и сочетается с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение в зависимости от комплектации входят светодиодные фары, цифровая панель приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами, подогрев и вентиляция сидений, а также огромный перечень электронных ассистентов водителя.