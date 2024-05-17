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Китайцы показали салон обновленного кроссовера Geely Atlas

Премьера посвежевшего SUV должна состояться 19 мая

Если в России Geely Atlas нового поколения только осваивается, то в Китае он уже успел пережить первый рестайлинг. Представление об экстерьере посвежевшего кроссовера мы имеем, теперь пришло время интерьера.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Китайцы показали салон обновленного кроссовера Geely Atlas

Судя по снимкам, опубликованным китайскими СМИ, 13,2-дюймовый дисплей мультимедиа на фирменной операционной системе Geely Galaxy OS 2.0 отделился от центрального тоннеля — экран как бы нависает над ним. Кроме того, поменялся дизайн селектора коробки передач, который соседствует с подстаканниками и новым закрытым отсеком для мелочей. Скорректировали дизайнеры и оформление дверных карт.

Базовым двигателем для Geely Atlas останется 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента, а топовым — 2,0-литровый турбоагрегат, развивающий 218 л.с. и 325 Нм. Оба сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением и исключительно с передним приводом.

В Китае модернизированный Geely Atlas появится в продаже 19 мая. Когда он доберется до России — и доберется ли вообще — неизвестно.

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