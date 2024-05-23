Названы сроки выпуска обновленного Aurus Senat

Рестайлинговый вариант премиального седана Aurus Senat дебютировал 7 мая на инаугурации Президента РФ Владимира Путина. А в конце следующего года подобная машина должна выйти на рынок.

Aurus Senat получил новую решетку радиатора, иные фары, переработанные бамперы и видоизмененные фонари. Кроме того, дизайнеры освежили колесные диски, капот, крышку багажника, передние и задние крылья.

В салоне новации затронули руль, переднюю панель, центральный тоннель, дверные карты и заднюю часть интерьера, где поменяли компоновку отдельных элементов. Заявлено, что так же улучшены подвеска, трансмиссия, тормозная и топливная системы.

Как сообщает РИА «Новости», рестайлинговый Senat станет серийным в конце следующего года. А сборку обновленного авто наладят на заводе компании в Елабуге, уточнили в Минпромторге России. Стоимость новой версии модели не названа, а дорестайлинговый Aurus Senat, напомним, доступен к покупке по цене от 46,8 млн. рублей.