Официальной машиной ПМЭФ снова станет «китаец»

В прошлом году официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал Exeed VX, и, похоже, организаторы решили продолжить «славную» традицию использования китайских машин. В 2024-м такая честь выпала бренду Hongqi, хотя ранее сообщалось, что перевозить уважаемых гостей будет отечественная LADA Aura.

Ни Aurus, ни LADA такой чести не удостоились

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который позиционируется как «одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире», распахнет свои двери уже совсем скоро — 5 июня. И как сообщил Росконгресс, выступающий организатором мероприятия, официальным партнером 27-го ПМЭФ станет премиальный бренд из Китая Hongqi — его модели задействуют для перевозки спикеров и партнеров форума.

— Новый официальный автомобиль Форума поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2024, — объяснил выбор марки председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Что любопытно, про бизнес-седан LADA Aura не сказано ни слова, хотя в марте глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что именно эта машина станет официальным автомобилем ПМЭФ-2024. Ну ладно «Аура» — вниманием обделили даже обновленный Aurus Senat, дебютировавший на инаугурации президента в начале мая.

Добавим, что LADA на грядущем форуме все-таки должна засветиться. Ожидается, что на ПМЭФ состоится одна из самых ожидаемых автопремьер года — дебютирует бюджетная Iskra, которую представят широкой публике впервые.