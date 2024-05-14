Официальной машиной ПМЭФ снова станет «китаец»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который позиционируется как «одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире», распахнет свои двери уже совсем скоро — 5 июня. И как сообщил Росконгресс, выступающий организатором мероприятия, официальным партнером 27-го ПМЭФ станет премиальный бренд из Китая Hongqi — его модели задействуют для перевозки спикеров и партнеров форума.
— Новый официальный автомобиль Форума поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2024, — объяснил выбор марки председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Что любопытно, про бизнес-седан LADA Aura не сказано ни слова, хотя в марте глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что именно эта машина станет официальным автомобилем ПМЭФ-2024. Ну ладно «Аура» — вниманием обделили даже обновленный Aurus Senat, дебютировавший на инаугурации президента в начале мая.
Добавим, что LADA на грядущем форуме все-таки должна засветиться. Ожидается, что на ПМЭФ состоится одна из самых ожидаемых автопремьер года — дебютирует бюджетная Iskra, которую представят широкой публике впервые.