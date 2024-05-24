Geely слегка обновила седан Emgrand

Пока в России Geely Emgrand только осваивается (напомним, что в нашей стране эта модель появилась лишь под конец прошлого года), в Поднебесной она вовсю готовится к фейслифтингу. Очередное тому подтверждение — порция свежих «шпионских» фотографий.

Первые снимки автомобиля, который ранее мелькал только в базе Минпрома КНР, появились в китайских соцсетях, а позднее — и в СМИ. И судя по этим кадрам, визуальные изменения коснулись лишь решетки радиатора (у нее новый рисунок и иная эмблема), а также бампера, ставшего более агрессивным по дизайну. Задняя часть кузова и интерьер поменялись вовсе, если не считать появления актуального логотипа на крышке багажника и ступице руля.

Обновленный Emgrand имеет длину 4638 мм, ширину 1822 мм и высоту 1460 мм при колесной базе 2650 мм. Автомобиль сохранит нынешний 126-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор, который по-прежнему будет сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Сроки начала продаж модернизированного Geely Emgrand в Китае не названы. А потому и о российских перспективах посвежевшей четырехдверки говорить рано.