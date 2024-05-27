Chery предложила россиянам «бюджетную» версию седана Arrizo 8

Популярная у нас китайская марка расширила линейку модификаций своего флагманского седана Arrizo 8 на российском рынке. К трем существующим комплектациям производитель добавил новую — базовую — версию Comfort.

Технические изменения свелись к новому мотору. Двигатель представляет собой дефорсированный вариант прежнего 1,6-литрового бензинового турбомотора, отдачу которого снизили со 186 до 150 л.с., сохранив неизменным крутящий момент в 275 Нм. Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. По оснащению версия Comfort отличается 17-дюймовыми дисками, докаткой вместо полноразмерного запасного колеса.

Из оборудования исключены передние датчики парковки, убраны шторки безопасности, седан лишился адаптивного круиз-контроля, комплекса мониторинга слепых зон, ассистента удержания в полосе, системы автономного экстренного торможения и предупреждения о наезде сзади.

Что касается опций комфорта, то передние сиденья получили механические регулировки, что привело к потере памяти настроек, убрана вентиляция кресел, подсветка интерьера, беспроводная зарядка смартфона, удален штатный видеорегистратор, зеркало заднего вида лишено автозатемнения, а количество динамиков аудиосистемы сокращено до шести.

Такой Chery Arrizo 8 оценен в 2,8 млн. рублей, а с учетом акций и спецпредложений его и вовсе можно купить за 2,6 млн.