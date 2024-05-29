BMW обновила седан и универсал 3-й серии, а также «заряженные» M3

Мировой бестселлер BMW претерпел плановый рестайлинг: баварцы освежили седан 3-й серии и универсал 3-й серии Touring, а также их спортивные версии M3 и M3 Touring соответственно. Автомобили изменились не только внешне, но и технически.

В ходе рестайлинга BMW 3-й серии обзавелись иным рулевым колесом, информационно-развлекательным комплексом с новой операционной системой BMW Operating System 8.5 и расширенным функционалом, «перенастроенным» климат-контролем — теперь управление «погодой» в салоне, обогревом и вентиляцией сидений осуществляется через мультимедийку. Не обошлось и без традиционных для такого рода обновлений пунктов — расширения палитры цветов кузова и материалов отделки интерьера, а также колесных дисков нового дизайна.

Моторная гамма стандартных седана и универсала включает в себя бензиновые и дизельные моторы мощностью от 150 до 286 л.с. с дополнительным 11-сильным 48-вольтовым стартер-генератором. Кроме того, покупателям предложат 292-сильные «подключаемые» гибриды, способные проехать на электротяге до 100 км. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат» Steptronic. Привод — задний или полный xDrive.

Фото: BMW

«Заряженные» M3 и M3 Touring поменялись сильнее. Посвежевшие машины можно опознать по новым фарам со «стрелочками» ходовых огней да черным логотипам в версии Competition. В салоне — те же изменения, что у базовых «трешек». Под капотом — новшество только у одной модификации.

Стандартным для BMW M3 является 3,0-литровый бензиновый турбомотор на 480 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой». Версия Competition с автоматической трансмиссией M Steptronic имеет уже 510-сильный вариант двигателя, а полноприводная Competition xDrive стала мощнее на 20 «лошадей» — отдачу мотора увеличили до 530 л.с.

Производство обновленной 3-й серии начнется в июле — автомобили будут выпускать в Германии, Китае и Мексике. Но предварительные заказы дилеры уже принимают: так, например, в США за базовый седан просят от 45 500 долларов, а за самое простое исполнение «горячего» М3 — уже от 76 000 «вечнозеленых».