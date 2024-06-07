Hongqi привезет в Россию несколько новых кроссоверов

Китайская компания Hongqi, которая в 2024 году стала официальным автомобильным партнером Петербургского международного экономического форума, в рамках мероприятия анонсировала два новых кроссовера для отечественного рынка. В обозримом будущем марка откроет российские продажи моделей HS3 и LS7.

Главной звездой ПМЭФ-2024 среди иномарок стал флагманский кроссовер Hongqi LS7, который справил свою российскую премьеру в рамках форума. На стенде представительства бренда показали автомобиль с 4,0-литровым V8 мощностью 355 л.с. и крутящим моментом 500 Нм в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Вышедший в Китае в 2022 году SUV до России доберется только в 2026-м.

Гораздо раньше, уже до конца июня 2024 года, начнутся продажи компактного Hongqi HS3. Кроссовер получит две модификации на выбор: базовую оснастят 1,5-литровым мотором и передним приводом, топовую — 2,0-литровым двигателем и полным приводом. Все спецификации, комплектации и технические характеристики модели для нашей страны будут раскрыты ближе к старту продаж.

Также до конца года в России появится среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 в рестайлинговом варианте с переработанным дизайном и расширенным оснащением, однако детальной информации о сроках начала продаж этой машины пока нет.