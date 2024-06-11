Стало известно, когда марка Soueast выйдет на российский авторынок

Уже через несколько месяцев на российский рынок выйдет новый китайский автопроизводитель. Бренд Soueast, который сотрудничает с маркой Chery, откроет продажи кроссоверов и седанов с классическими двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми установками.

Как сообщает «Авторевю», дебют марки в России намечен на сентябрь, а старт продаж — на октябрь. Первым на рынке появится кроссовер Soueast S09 (переоформленная модель Jetour X90 Plus) со 197-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором и 200-сильным 2-литровым наддувным двигателем. Переднеприводные версии получат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, а полноприводные — 8-ступенчатый «автомат».

Позже в продажу поступит Soueast S07 (рестайлинговый Jetour X70) и S06 (он же Jetour Dashing). Как и более крупный S09, они предложат передне- и полноприводные версии, а также гибридные и электрические модификации. На рынок также планируют вывести седаны Soueast E07 и E05, компактный паркетник S05 и среднеразмерный кроссовер S08.

В настоящее время автомобили Soueast ввозятся в Россию «серыми» импортерами и частными лицами. Ранее появилась информация, что продажами моделей новой марки, помимо прочих, будут заниматься дилерские центры Jetour. Не исключено, что на наш рынок начнут поставлять машины из Казахстана, где бренд намерен организовать производство, но никаких официальных сведений на этот счет пока нет.