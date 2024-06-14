Продажи новых кроссоверов в России выросли в два раза

Как и в прежние годы, в 2024-м на российском рынке новых автомобилей доминируют кроссоверы. По итогам первых пяти месяцев их продажи выросли почти в два раза, а доля моделей этого сегмента вплотную приблизилась к 70%.

В январе-мае наши сограждане купили более 400 тысяч SUV

По оценке «Автостат Инфо», в январе-мае текущего года сегмент кроссоверов продемонстрировал рост на 96% — за первые пять месяцев дилеры продали 408 622 автомобиля-SUV против 208 058 машин за аналогичный период года прошлого.

Кроме того, кратно вырос спрос на автомобили сегмента В+ — с 6988 шт. в 2023-м до 53 129 ед. (+660%) в 2024-м. Также увеличились продажи машин С-класса — на 217% (с 7646 до 24 264 ед.).

Тем временем сегменты B и минивэны остались практически на том же уровне. D-, E-классы и люксовые автомобили категорий F и S продемонстрировали двукратный рост, но на общем фоне их результаты все равно несерьезны.

Что же касается малолитражек, то А-класс продолжает вымирать — и без того смешные продажи сократились втрое (до 223 ед.) из-за практически полного отсутствия подобных моделей в ассортименте марок, представленных на российском рынке.