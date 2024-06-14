Скандал с LADA Iskra: зачем российского автогиганта обвинили в воровстве

Крупнейшее финское техническое издание Tekniikan Maailma (TM) обвинило АВТОВАЗ в воровстве. В свете последних политических телодвижений странной скандинавской недостраны удивления такие заявления не вызывают. Однако портал «АвтоВзгляд» решил все-таки проверить, обоснованы высказанные упреки или это очередное проявление внезапно вспыхнувшей туповатой русофобии наших северных соседей.

С чьего голоса поет Финляндия, догадаться нетрудно. 600 лет она представляла собой часть Швеции, затем еще 100 лет являлась частью России. Получив из рук большевиков независимость, она предпочла вернуться под неформальное покровительство своих первых хозяев. Так что гадания тут неуместны — скорее всего, истерику заказывают именно шведы. И если уж финнам предписано русофобствовать, то от генеральной линии не может отклониться даже сугубо техническое издание. Учитывая его специфическую тематику, сотрудникам пришлось проявить недюжинную смекалку, но они с задачей справились.

Эксперт путается в показаниях

Что же такого захватывающего написал на страницах упомянутого издания известный эксперт Тони Яловаара (как, вы о нем ничего не слыхали?). «АВТОВАЗ представил первую за последние годы новую модель. Хотя показанная на снимках LADA Iskra создана на базе Dacia Logan, украденной у концерна Renault». Круто, да?

Но читаем дальше: «Сразу оговоримся, что группа Renault или Dacia не имеют никакого отношения к новой модели LADA. Новинка представляет собой новейшую российскую автомобильную разработку, в которой внедрены технологии предыдущего партнера <...> Согласно пресс-релизу, новинка базируется на современной глобальной базовой конструкции (CMF-B от Renault Group), которая была переработана, чтобы стать технологически независимой. Электроника полностью локализована, а в машину добавлено 400 новых деталей, что бы это ни значило».

Фото: Dacia

Теперь вопрос: сочетается ли первая часть спича уважаемого Тони с его второй частью? Ответ: никоим образом. Напротив, они откровенно и недвусмысленно друг другу противоречат. Более того, внутренне противоречив и второй отрывок из разгромной статьи г-на Яловаара. Он как-то путается в показаниях — 3419 Гордые, но нищие: почему мировой автопром чурается России Президент крайне озабочен, но чиновники не шевелятся то в новинке внедрены технологии Renault, то машина технологически независима. В общем, не разберешь этих финских экспертов, способных наворотить столько несуразиц в достаточно коротком тексте.

Ничего украдено не было

Невнятная аргументация ничуть не смутила отечественную автожурналистику, которая посчитала нужным прислушаться к разоблачительным речам представителя страны, известной всему миру своими достижениями в области автомобилестроения. Достаточно вспомнить такие знаменитые бренды как Wiima, Valmet или Sisu (как, вы и про них ничего не знаете?).

К сожалению, из слов самого Тони Яловаара следует, что ничего украдено не было. Модель была законным образом разработана в период плодотворного сотрудничества Renault и АВТОВАЗа, чего никоим образом не скрывают и сами тольяттинцы. Да, платформа CMF-B — и что? Причем здесь воровство? Более того, даже эта французская «тележка» была кардинально переработана, если принять во внимание слова, опять же, знаменитого финского эксперта. Между прочим, никаких исков от концерна Renault пока в адрес АВТОВАЗа по этому поводу не поступало. Впрочем, эскапада Tekniikan Maailma и направлена на то, чтобы подвигнуть французов к такому шагу.

Фото: globallookpress.com

Что касается меня, то я бы отмечал государственными наградами заслуги тех, кто «украл» важные технологии на Западе и внедрил их в России. Ибо их отношение к данным нам обязательствам исключают любое проявление джентльменства по отношению к ним самим.

Протухшая сенсация

И на закуску. Было бы большой ошибкой считать, что статья в Tekniikan Maailma, столь обильно цитируемая российской прессой, явилась плодом дотошного журналистского расследования с использованием широкого круга инсайдерских источников и консультаций технических специалистов. «Новое семейство АВТОВАЗа на французской платформе CMF-B получило название LADA Iskra», — писал 15 июня 2023 года портал Autonews, не подозревая, что ровно 12 месяцев спустя эта информация будет выдаваться за сенсацию.

Но вернемся к Швеции — негласному патрону Финляндии. Финны вступили в НАТО весной 2023-го, а шведам удалось просочиться в альянс лишь в минувшем марте. Неудивительно, что вслед за этим последовало очередное обострение русофобии в обеих странах, призванное объяснить их собственному населению, за каким дьяволом властям предержащим это понадобилось. Тут пригодится любая инсинуация, даже откровенно просроченная.