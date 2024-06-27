Компания «Мир-Дистрибьютор» -- один из представителей бренда MG Motor на российском рынке — анонсировала появление в нашей стране новой модели этого китайского бренда с английскими корнями. Вслед за седаном MG5 в России сертифицирован лифтбэк MG6.

Автомобиль при длине 4659 мм, ширине 1848 мм, высоте 1462 мм и колесной базе 2715 мм оснащается 168-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач c двойным сцеплением и передним приводом. В продаже MG6 доступен в двух комплектациях Comfort и Deluxe ценой от 2 719 000 до 2 999 000 рублей в зависимости от региона и комплектации. При этом на российский рынок выводится дорестайлинговая версия модели, которая в Китае несколько лет назад была обновлена.

Фото производителя.

— В мае мы получили ОТТС на седан MG5. И вот сейчас после всех необходимых испытаний нам выдан такой документ и на лифтбек MG6. В ближайшее время мы ждем получения ОТТС на модель MG ZS — компактный и технологичный кроссовер. В текущем году мы намерены сертифицировать еще четыре модели MG для российского рынка, — заявила порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и рекламе ООО «Мир-Дистрибьютор» Дарья Сапунова.