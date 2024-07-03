Hongqi назвала точные сроки начала российских продаж минивэна HQ9

Китайская компания Hongqi подтвердила планы по расширению своей модельной гаммы в России, а заодно уточнила сроки появления в продаже минивэна HQ9. Так, выяснилось, что «автобус» выйдет на отечественный рынок не в 2024 году, а в 2025-м.

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев, продажи премиального минивэна Hongqi HQ9 начнутся в нашей стране в мае 2025. Ранее, напомним, ожидалось, что китайская марка привезет эту модель до конца текущего года: ее даже показали в рамках Петербургского международного экономического форума, прошедшего в начале июня. Но нет — придется подождать.

Детальной информации об оснащении Hongqi HQ9, ориентированного на российский рынок, а также рублевой стоимости «официального» минивэна с гарантийной поддержкой пока нет. Но мы уже знаем габариты автомобиля (5222/2005/1935 мм при колесной базе 3200 мм) и характеристики силовой установки: модель оснащается «мягким» гибридом из 2,0-литрового турбомотора с 48-вольтовым стартер-генератором совокупной мощностью 245 л. с., 8-ступенчатой АКП и системой переднего привода.

Что касается опций, то Hongqi HQ9 сможет похвастать креслами второго ряда со встроенным массажером и подставкой для ног с 4-позиционной регулировкой по длине и углу наклона, а также электрорегулировками по 16 направлениям. В богатых комплектациях для пассажиров заднего ряда в подлокотники интегрирована многофункциональная панель управления микроклиматом, опциями комфорта и мультимедиа, предусмотрены система очистки воздуха с фильтром микрочастиц и ароматизатором, 12-канальный аудиокомплекс Dynaudio мощностью 700 Вт с сабвуфером и масса другого оборудования.