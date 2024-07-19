Wey официально объявил о запуске в России флагманского кроссовера 07

Wey — премиальный суббренд Great Wall — подтвердил планы по расширению модельной линейки на российском рынке. Второй машиной марки после гибридного кроссовера 05 станет более крупный SUV с индексом 07.

Новинка при длине 5156 мм, ширине 1980 мм, высоте 1805 мм и колесной базе 3050 мм имеет шестиместный салон с тремя рядами сидений. В оснащение Wey 07 войдут 25-дюймовый проекционный дисплей, акустическая система с 16-ю динамиками, подогрев, вентиляция и массаж кресел первого и второго ряда, откидной столик и шторки на окнах для пассажиров второго ряда, а также прочее оборудование.

Полноприводный кроссовер получит гибридную силовую установку из бензинового 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей (один интегрирован в корпус АКП и расположен под капотом рядом с бензиновым турбомотором, а второй установлен на задней оси автомобиля) суммарной мощностью 517 л.с. и пиковым моментом 930 Нм. Агрегат работает в паре с двухступенчатой трансмиссией. Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 42,5 кВт•ч располагает водяным охлаждением, но запас хода на электротяге не назван. Wey 07 оснащен полным приводом.

В Китае кроссовер стоит в пересчете на российскую валюту от 3,4 до 3,8 млн. рублей. Сколько за новинку попросят у нас, пока неизвестно. Очевидно, прайс-листы опубликуют ближе к старту продаж, который, по неподтвержденным данным, состоится в сентябре.