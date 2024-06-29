Самая доступная машина: во сколько сегодня обойдется желание стать водителем

Купить машину сегодня несложно: пришел в салон, оформил кредит, уехал за рулем новенького авто. Если не читать договор кредитования — то может и понравится. А те, кто читал — уйдут пешком. Но ездить-то, как верно было замечено, надо! И тут начинается сложная и бесконечная процедура выбора, которую невозможно закончить — только прекратить. Почем прямо сейчас обойдется право садиться в водительское кресло и без ограничений ездить по дорогам общего пользования, подсчитал портал «АвтоВзгляд».

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в 2023 году составила 71 419 рублей или 857 028 «деревянных» в год. За 12 месяцев труда вообще без трат, отпусков и прочего, россиянин накопит на LADA Granta с механической трансмиссией, страховкой и зимними шинами. На «Ниву» — не накопит, только на «Гранту».

А ведь еще нужно есть-пить, платить за квартиру, транспорт — пусть и общественный — одеваться и хотя бы периодически отдыхать. А «зубной»? Подождет? В результате обладатель той самой «среднезарплаты», никакую новую машину себе, конечно, не купит. В лучшем случае — подержанную. Но и там, на «вторичке», медом не намазано.

Самый дешевый автомобиль «на ходу», с документами и производящий впечатление автомобиля, как транспортного средства, а не конструктора, стоит 45 000 рублей. Кстати, это Volvo 460, выпущенная в далеком 1993 году, тридцать лет назад. Все остальное должно продаваться в комплекте со сварочным аппаратом, книгой по ремонту и трехнедельным отпуском. Да и то вряд ли куда поедет, кроме пункта металлоприема. Причем, не своим ходом. Сколько же нужно для приобретения машины, на который можно ездить не только на СТО? Каков он, «нижний порог входа»?

Фото производителя.

Отбросив мегатонны мертвых «Жигулей» и «Москвичей», у которых нет вопросов только «по ходовке» (читай, мотору, коробке и кузову «пора на покой»), доходим до Daewoo Nexia. 2006 год, мотор, коробка, документы.

Но отгнил «стакан»: даже изначально низкая цена в 50 000 рублей не должна нивелировать предстоящие вложения. «Стакан» — это дорого, а кустарщина в этом вопросе приведет к слишком серьезным последствиям.

За 55 000 рублей в Туле предлагают приличную на вид ВАЗ-2114 — аккуратная, судя по фото, машина без арестов и с документами, VIN читается, коробка и мотор — без вопросов. Но у нее было 10 владельцев! В ней найдется такое количество «артефактов» в лице следов кустарного ремонта, посредственных запчастей и столь же необдуманных решений, что «поднять с колен» удастся вряд ли. Отжила свое эта «четырка», нужно идти дальше.

«Ока»? Давайте не будем о грустном. «Таврия» — туда же. В районе 60 000 рублей начинают появляться первые «ростки» японского автопрома из начала девяностых: Lancer, Galant, Almera. Смотреть на них без слез и сварочного аппарата невозможно, а высокая цена запчастей делает такую покупку абсолютно необоснованной.

Фото портала АвтоВзгляд.

Как ни странно, но первый стоящий внимания автомобиль — это «Волга» ГАЗ-3110 (и некоторые другие варианты «тридцать первых), за которую просят 60 000 рублей: у нее всего два владельца, небольшой пробег, хозяин поменял некоторые узлы. Пожалуй, имеет смысл взглянуть в эту сторону, особенно если расход в 20 литров бензина на сто километров пробега не пугает.

За 65 000 рублей на радаре появилась настоящая легенда — Chery Amulet. На дворе почти июль, но фотографии свежераскиданного сугроба, под которым скрывают очертания некогда испанского, а потом китайского творчества, довольно точно описывают картину: перед нами недостойное внимания предложение.

Все семейство «зубил» за аналогичную сумму имеет разного рода ограничения: у кого запреты, у кого — вечный учет. И на всех — глубокая коррозия. Сквозная. На этой же отметки начинают появляться «Нивы», но лучше бы они этого не делали: машины выглядят чудовищно.

Фото производителя.

С отметки в 70 000 рублей появляется разом несколько неплохих решений: это и вазовская «классика», и несколько «девяток», и ZAZ Sens, он же Chevrolet Lanos запорожской сборки, с двумя хозяевами и приличным внешним видом, документами и возможностью уехать своим ходом.

Безусловно, машина внимания требует, даже в объявлении есть указания насчет сцепления и необходимости его замены.

Но в целом именно здесь, на семидесяти тысячах рублей и начинается тот тонкий, слабоощутимый водороздел, за которым пешеход может стать водителем. Не стоит от автомобиля по цене смартфона ждать чудес, «комфортов» и опционала, но это уже будет автомобиль, который и до дачи довезет, и за продуктами свозит, и по дороге в «тыкву» не превратиться. Руки и деньги приложить придется, но это действо уже будет осознанным, со светом в конце тоннеля.