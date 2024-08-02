Omoda S5 GT получил в России «бюджетную» комплектацию

Седан Omoda S5 GT обзавелся в России новой базовой комплектацией — исполнением Tech, которое опустило минимальную стоимость седана на 410 000 рублей. Его ключевые отличия — силовая связка и отсутствие некоторых опций.

В движение базовый Omoda S5 GT отныне приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (210 Нм), агрегатированный с вариатором. Такая модификация, напомним, есть у обычного S5 без приставки GT. Судя по заявленным ТТХ, «новому» седану требуется больше топлива и времени на разгон до 100 км/ч.

Разумеется, сократился и список оснащения, хотя и несильно. Например, из перечня исключили климат-контроль, вентиляцию передних кресел и потолочные светильники для пассажиров второго ряда. Из внешних отличий можно отметить только одно — отсутствие оранжевых тормозных суппортов.

Остается лишь добавить, что просят дилеры за Omoda S5 GT в новой комплектации Tech 2 349 900 рублей без учета скидок по спецпредложениям. В то время как прежние версии Neo и Ultra предлагают за 2 759 900 и 2 859 900 «деревянных» соответственно.