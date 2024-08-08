Российский офис Jetta прояснил судьбу бренда после скандала с Volkswagen

Автомобильное сообщество активно обсуждает скандал, разгоревшийся вокруг концерна Volkswagen, который признался в том, что принимает меры, чтобы всячески предотвратить «нарушение санкций» — то есть поставок машин Jetta в Россию. После этого заявления некоторые автоэксперты поспешили «похоронить» китайскую марку. Однако, судя по тому, что порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве бренда, речи о прекращении продаж в РФ не идет.

Для тех, кто не слышал эту историю, вкратце напомним, что «разогнали» ее немецкие СМИ. Они, узнав о том, что Jetta, два года продававшая свои машины в России «всерую», официально выходит на наш рынок, обвинили вольфсбургцев в нарушении санкций. Мол, Jetta — это китайский бренд совместного предприятия Volkswagen и FAW, а значит, принятие решения о выводе марки не обошлось без одобрения штаб-квартиры VW.

Европейский автопроизводитель поспешил оправдаться, подчеркнув, что не только не имеет никакого отношения к происходящему, но и принимает все меры, чтобы предотвратить нарушение санкций. Российские журналисты, в свою очередь, увидели в этом намек на скорое прекращение «официальной» деятельности Jetta в России. И, разумеется, вспомнили про местный сайт бренда, который «лежит» уже несколько недель. Казалось бы, все сходится! Но как бы не так.

— Изначально сайт Jetta перестал работать по причине технического сбоя, однако мы решили эту проблему и устранили неполадки. Сейчас портал закрыт, так как руководство компании приняло решение доработать сайт. На это потребуется время. Мы сообщим, когда сайт возобновит свою работу, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в компании «ФАВ — Восточная Европа», которая является импортером и дистрибьютером автомобилей Jetta в России.

Кроме того, представители марки сообщили, что продажи, несмотря на скандал, не останавливались: «продукция реализуется в России через развитую сеть официальных партнеров бренда». И напомнили, что сегодня покупателям в нашей стране доступны три модели: седан VA3 и два кроссовера — VS5 и VS7.