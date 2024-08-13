Changan анонсировал новый CS75 Plus для России

Компания Changan анонсировала в своих социальных сетях очередную новинку для российского рынка. Название модели китайцы не раскрыли, опубликовав лишь тизерный снимок фары. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять — перед нами CS75 Plus следующего поколения, дебютировавший в Китае в 2022 году.

Новый Changan CS75 Plus, который в обозримом будущем пополнит широкую модельную линейку марки в нашей стране, аналогичен по своим габаритам предшественнику. Его длина — 4700 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1710 мм, а колесная база — 2710 мм. Модель относится к сегменту SUV-D, а вмещает она пять человек.

За границей у этого Changan CS75 Plus несколько модификаций. Бензиновые подразумевают моторы на 188 и 233 л.с., агрегатированные с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач, а гибридная — силовую установку мощностью 170 «лошадок» и 6-диапазонный «робот». Привод у кроссовера вне зависимости от версии — исключительно передний.

С какими агрегатами и, главное, когда новый Changan CS75 Plus доберется до России, пока непонятно. Ранее сообщалось, что его премьера состоится в третьем квартале 2024 года. А значит, сменивший генерацию SUV дебютирует до конца сентября.

Сегодня, напомним, эта модель предлагается у нас со 167-сильным движком и 6-диапазонным «автоматом». А просят за нее (доступна единственная комплектация Luxury ) 2 849 900 рублей.