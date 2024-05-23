Солнечная непереносимость: все плюсы и минусы подержанного Changan CS55

Приобретение «китайца» на вторичном рынке для большинства российских автовладельцев сродни покупке кота в мешке. Чтобы хоть отчасти устранить этот пробел, портал «АвтоВзгляд» рассказывает об одной из популярных в России моделей — кроссовере Changan CS55.

Это сейчас автомобили Changan входят в четверку самых продаваемых в России легковых автомобилей. А несколько лет назад компания только нацеливалась на этот рубеж. В том числе и с помощью использования на своих машинах всяких «модных штучек» раньше, чем это делали конкуренты.

В частности именно на кроссоверах Changan до российского рынка первой доехала мода «впихивать» в тачскрин мультимедийной системы управление максимальным количеством функций и опций машины. Это поветрие захватило все китайские бренды, но Changan на короткое время вырвался в этой гонке немного вперед — по крайней мере с точки зрения российского автомобилиста.

Некоторые автоэксперты тогда предсказывали, что увлечение «тачскринизацией» выйдет боком будущим владельцам. Однако практика показала, что лишь некоторые из них сталкивались с «глюками» электроники. Да и в общем Changan CS55 показал себя достаточно приспособленным к российским условиям эксплуатации. Но время, как говорится, не щадит никого.

Даже самая выносливая модель легковушки обладает теми или иными характерными «болячками». А уж любая китайская машина просто обязана их иметь. Подробней о возможных недочетах подержанного Changan CS55 порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Фото Changan

— При относительно частых поездках по плохим дорогам или вообще по бездорожью стоит контролировать состояние деталей подвески Changan CS55. В ней возможен преждевременный выход из строя шаровых и сайлентблоков.

Толщина лакокрасочного покрытия у модели невелика, что со временем оборачивается возникновением большого количества сколов краски.

К недостаткам авто стоит отнести и мягкий пластик, использовавшийся при производстве приборной панели. А также тонкую экокожу, которой обтянут руль. При эксплуатациии CS55 в регионах России с жарким летним климатом не рекомендуется оставлять этот SUV на солнце. Если не озаботиться установкой светоотражающего экрана под лобовое стекло машины, ее приборная панель может получить повреждения из-за перегрева.

Обшивка руля в процессе эксплуатации подвергается повышенному износу (по сравнению с остальными элементами отделки интерьера), быстро теряя товарный вид. За состоянием салона Changan CS55, в особенности кресел, тоже необходимо следить. Из-за невысокого качества материалов, сохранить их в презентабельном состоянии можно разве что с помощью дополнительных чехлов, — считает наш эксперт.