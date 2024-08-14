Автомобили LADA снова подорожали

АВТОВАЗ снова скорректировал прайс-листы на некоторые модели LADA — уже в который раз в этом году. Новые цены вступили в силу 14 августа: автомобили линеек Granta и Niva прибавили в стоимости от 1,5 до 3,6%.

Так, LADA Granta Sportline и Sport подорожали на 25 000 рублей, а все остальные версии «бюджетника», за исключением базовой — на 20 000. Отныне седаны предлагаются по цене от 699 900 до 1 119 000 рублей, лифтбэки — от 1 042 000 до 1 349 000, а универсалы — от 1 140 000 до 1 197 000 целковых.

Что же касается внедорожников семейства Niva, то они прибавили в цене от 31 000 до 45 000 рублей в зависимости от комплектации. За Niva Legend дилеры теперь просят от 981 000 до 1 162 000 рублей, за Niva Bronto — от 1 435 000 до 1 485 000, а за Niva Travel — от 1 314 000 до 1 601 000.

Прайсы LADA Vesta и Largus при этом остались прежними. По крайней мере, пока. Учитывая, как часто АВТОВАЗ корректирует цены, можно с уверенностью предположить, что августовское подорожание — не последнее у тольяттинцев в этом году.