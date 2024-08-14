Более 400 000 км пробега: названы самые «неубиваемые» седаны

Американский портал iSeeCars обнародовал результаты своего очередного исследования «надежности» автомобилей, опубликовав пять рейтингов разных классов. И самым любопытным для нас, россиян, является тот, что включил в себя седаны — поскольку многие четырехдверки из ТОП-10 продаются в нашей стране: как на «вторичке», так и на «серой первичке».

В рейтинг попали те модели, что продаются и в России

Для начала оговоримся, что для того, чтобы составить рейтинг, аналитики iSeeCars изучили более 400 млн. отзывов автовладельцев. Для каждой модели они вывели процент вероятности проехать более 250 000 миль (чуть больше 400 000 километров) без серьезных проблем. И уже учитывая этот процент, расположили автомобили в списке в определенном порядке.

Так, самым надежным седаном назван Toyota Avalon — вероятность того, что он не доставит хлопот владельцу на первых четырех сотнях километров, составляет 22%. Honda Accord стала в рейтинге второй — 16,6%. Toyota Camry с результатом в 13,5% — третьей. Чуть хуже показатели у Honda Accord Hybrid (13,1%) и Toyota Prius (12,6%).

Шестой снова стала Toyota и снова гибрид — Toyota Camry Hybrid (11,4%). Седьмым и восьмым — Lexus ES и IS: 10,6% и 9,0% соответственно. А замыкают лидерскую десятку Toyota Corolla и Honda Civic — 7,8% и 7,2%. Да-да, несмотря на то, что портал iSeeCars, составивший рейтинг, является американским, и изучал он «свой» рынок, в список лучших седанов попали исключительно японские модели.

Как уже было сказано, многие из лидеров продаются в том числе и в России. Скажем, приобрести новенький Toyota Avalon вполне реально, заплатив от 3,5 до 5,5 млн. в зависимости от комплектации. К нам везут как двухлитровые бензиновые машины, так и 2,5-литровые гибриды.