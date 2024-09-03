Люкс в классе премиум: продажи седана Hongqi L1 начнутся в России в 2025 году

Премиальный китайский бренд Hongqi — официальный автомобильный партнер «Восточного экономического форума-2024», открывшегося сегодня во Владивостоке — удивил участников мероприятия такой новинкой рынка, как люксовый седан L1. Автомобиль, который должен появится в России во второй половине будущего года, должен, по замыслу его создателей, окончательно вытеснить из нашей страны представительские седаны от Mercedes-Benz, Audi и BMW, которые состоятельные любители «большой немецкой тройки» пока еще завозят по разным «серым» схемам.

Hongqi L1, презентованный широкой публике на Пекинском автосалоне-2024, стоит на ступеньку выше уже продающегося у нас шикарного седана Н9. Но грядущая новинка отечественного авторынка еще роскошнее. Как подчеркивает производитель, этот автомобиль исполнен в духе лимузинов, которые бренд делает для партийной и правительственной элиты КНР.

Дизайн L1 действительно впечатляет, соединяя в себе и современные тренды автомобильной моды, и национальный колорит. И, разумеется, в нем применены самые совершенные технологии (достаточно сказать, что тут даже оптика не абы какая, а с разрешением в 1 млн пикселей). А одной из фишек авто можно считать выдвижной логотип, как у Rolls-Royce.

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Что касается габаритов авто, то его дина — 5353 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1511 мм, колесная база — 3260 мм. Под капотом стоит V6 объемом 3 л c двойным турбонаддувом, агрегатированная с 8-ступенчатым «автоматом». Мощность силового агрегата — 380 л. с., а до 100 км/ч этот болид разгоняется за 5,5 секунд. Привод — полный. Что касается оформления интерьера, то тут китайские товарищи используют натуральные кожу и дерево.

И остается добавить, что сейчас в российской линейке Hongqi представлено семь моделей: флагманский седан Н9, полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, среднеразмерный кроссовер HS5 и компактный кроссовер HS3.