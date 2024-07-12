Huawei и JAC сделают минивэн круче Rolls-Royce

В беседе с китайским порталом Fast Technology глава JAC Сян Синчу подтвердил, что его компания совместно с Huawei работает над премиальным минивэном. Модель под кодовым обозначением X6 будет показана до конца 2024 года, а в начале следующего года выйдет в продажу.

Заявлено, что речь идет об электромобиле, который заполнит пробел на китайском рынке ультра-роскошных интеллектуальных электромобилей. Председатель подразделения интеллектуальных автомобилей Huawei Ричард Ю, заявил, что новинка по своим характеристикам намного превысит уровень автомобилей Mercedes-Maybach и седана Rolls Royce Phantom.

Напомним, что кроме JAC, Huawei работает с Chery, JAC и BAIC, а также с брендом AITO. В каждом из проектов Huawei отвечает за электронику и онлайн-сервисы, которые адаптируются под конкретные модели и бренды. В настоящее время первая модель JAC и Huawei вышла на стадию проверки программного и аппаратного обеспечения. В соответствии с соглашением о сотрудничестве, JAC отвечает за общую разработку совместных ТС и создание производственной базы для их выпуска.