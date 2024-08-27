Премиальный бренд Hongqi стал официальным партнером ВЭФ-2024

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», партнером «Восточного экономического форума (ВЭФ-2024)», который в этом году пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, станет премиальный автомобильный бренд Hongqi. Китайская компания представит здесь 150 автомобилей в статусе официальных автомобилей мероприятия. Причем парк марки на ВЭФ-2024 будет включать в себя три модели из семи представленных в нашей стране: флагманский представительский седан Н9, минивэн бизнес-класса HQ9 и седан бизнес-класса H5 (кроссоверы HS7, HS5, HS3 и полноразмерный электрический паркетник Е-HS9 во Владик, увы, не приедут).
— Hongqi продолжает поддерживать крупнейшие и наиболее значимые мероприятия в сфере бизнеса и политики, — комментирует участие своей компании в ВЭФ-2024 директор по маркетингу бренда в России Станислав Ионицкий. — Это необходимое условие для развития и ведения бизнеса премиального автомобильного бренда. Мы считаем, что продукция Hongqi, адресованная наиболее успешной и состоятельной аудитории, будет востребована в деловых и политических кругах. ВЭФ традиционно является значимым событием, посвященным развитию стратегического сотрудничества в Дальневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И надеемся, что участники и гости форума оценят высочайший уровень комфорта, который обеспечивают наши автомобили. Для нас расширение присутствия бренда на всю континентальную территорию России становится важной вехой, подчеркивающей укрепление позиций Hongqi на российском рынке...
И остается добавить, что участники ВЭФ-2024 смогут не только пользоваться автомобилями Hongqi в качестве пассажиров во время своей работы, но и лично провести тест-драйв Hongqi Н9 в рамках выставочной экспозиции форума, разместившейся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.