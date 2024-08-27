Премиальный бренд Hongqi стал официальным партнером ВЭФ-2024

Автостроителей всего мира хлебом не корми, дай только стать официальным партнером какого-нибудь статусного мероприятия. Лучше, конечно, мундиаля или Олимпийских игр, но крупный политический или экономический форум тоже сойдет. И это при том, что подобное партнерство несет автопроизводителям сплошные убытки, ведь сюда их не за красивые глаза и формы их автомобилей зовут: на входном билете фигурируют цифры со многими нулями. Но, тем не менее, игра стоит свеч. Ведь как ни крути, а бренд узнают, увидят, запомнят десятки миллионов потенциальных клиентов. Понятно, что подобные расходы могут позволить себе только серьезные и амбициозные игроки рынка. И вот тому характерный пример.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», партнером «Восточного экономического форума (ВЭФ-2024)», который в этом году пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, станет премиальный автомобильный бренд Hongqi. Китайская компания представит здесь 150 автомобилей в статусе официальных автомобилей мероприятия. Причем парк марки на ВЭФ-2024 будет включать в себя три модели из семи представленных в нашей стране: флагманский представительский седан Н9, минивэн бизнес-класса HQ9 и седан бизнес-класса H5 (кроссоверы HS7, HS5, HS3 и полноразмерный электрический паркетник Е-HS9 во Владик, увы, не приедут).

— Hongqi продолжает поддерживать крупнейшие и наиболее значимые мероприятия в сфере бизнеса и политики, — комментирует участие своей компании в ВЭФ-2024 директор по маркетингу бренда в России Станислав Ионицкий. — Это необходимое условие для развития и ведения бизнеса премиального автомобильного бренда. Мы считаем, что продукция Hongqi, адресованная наиболее успешной и состоятельной аудитории, будет востребована в деловых и политических кругах. ВЭФ традиционно является значимым событием, посвященным развитию стратегического сотрудничества в Дальневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И надеемся, что участники и гости форума оценят высочайший уровень комфорта, который обеспечивают наши автомобили. Для нас расширение присутствия бренда на всю континентальную территорию России становится важной вехой, подчеркивающей укрепление позиций Hongqi на российском рынке...

И остается добавить, что участники ВЭФ-2024 смогут не только пользоваться автомобилями Hongqi в качестве пассажиров во время своей работы, но и лично провести тест-драйв Hongqi Н9 в рамках выставочной экспозиции форума, разместившейся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.