Эксперты назвали китайские автобренды, которые «провалились» в России

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Drom, первым «кандидатом на вылет» с отечественного рынка можно смело назвать премиальную марку Skywell, дебютировавшую в нашей стране летом 2022-го. В этом году компания реализовала всего 72 машины, и среди них не было ни одного автомобиля, сошедшего с конвейера в 2024-м.
Шаткой остается позиция и бренда VGV. Официальный запуск этой марки состоялся в России несколько месяцев назад, но в шоу-румах дилеров «живые» автомобили так до сих пор и не появились. И это — даже несмотря на организацию производства кроссоверов в дружественной Белоруссии. Любопытно, кстати, что, по словам эксперта, как у VGV, так и у Skywell дела идут неважно даже в КНР.
Наконец, он упомянул DFSK — модели ix5 и ix7. В феврале они «прописались» на калининградском заводе «Автотор», а уже в апреле сборка прекратилась. За короткий период с марта по июнь на учет в ГАИ встало всего 109 кроссоверов.