Эксперты назвали китайские автобренды, которые «провалились» в России

На российском рынке новых автомобилей представлено уже более 50 китайских автобрендов. У одних дела идут хорошо: они возглавляют рейтинги продаж в своих сегментах и занимают почетные места в общем зачете. У других — мягко говоря, не очень. Какие «поднебесные» марки считаются аутсайдерами и почему им пока не везет, рассказали эксперты.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Drom, первым «кандидатом на вылет» с отечественного рынка можно смело назвать премиальную марку Skywell, дебютировавшую в нашей стране летом 2022-го. В этом году компания реализовала всего 72 машины, и среди них не было ни одного автомобиля, сошедшего с конвейера в 2024-м.

Шаткой остается позиция и бренда VGV. Официальный запуск этой марки состоялся в России несколько месяцев назад, но в шоу-румах дилеров «живые» автомобили так до сих пор и не появились. И это — даже несмотря на организацию производства кроссоверов в дружественной Белоруссии. Любопытно, кстати, что, по словам эксперта, как у VGV, так и у Skywell дела идут неважно даже в КНР.

Наконец, он упомянул DFSK — модели ix5 и ix7. В феврале они «прописались» на калининградском заводе «Автотор», а уже в апреле сборка прекратилась. За короткий период с марта по июнь на учет в ГАИ встало всего 109 кроссоверов.