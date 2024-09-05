Продажи Haval H5 второго поколения стартуют в России 6 сентября

Новый Haval H5 будут реализовывать через сеть специализированных дилерских центров Haval Pro. За автомобиль попросят от 3 699 000 до 4 299 000 рублей. Покупателям предложат выбирать между четырьмя цветами кузова и двумя вариантами отделки салона.

Внедорожник получил бензиновый и дизельный моторы и две комплектации

О том, что российские продажи нового Haval H5 стартуют 6 сентября, сообщили наши коллеги из Motor.ru. В моторную гамму модели второго поколения входят четырехцилиндровые агрегаты объемом 2,0 л, за переключение передач отвечает восьмиступенчатый «автомат». Мощность бензинового мотора составляет 200 л.с., крутящий момент — 380 Нм. Дизель выдает 150 л.с. и 400 Нм.

Базовая комплектация Elite включает в себя подогрев всех сидений и лобового стекла, круиз-контроль, систему кругового обзора, однозонный климат-контроль и пару подушек безопасности. Топовая версия Premium может похвастать четырьмя дополнительными «эирбегами», электрическим усилителем руля, набором электронных ассистентов, а также электроприводом багажной двери и панорамной крышей.

Рамный внедорожник Haval H5 создан на основе пикапа Great Wall Poer KingKong. Передняя подвеска двухрычажная, сзади располагается неразрезной мост. Клиренс составляет 200 мм, владелец может рассчитывать на полноприводную трансмиссию part-time, самоблокирующийся задний дифференциал и понижающую передачу.