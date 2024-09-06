Начались российские продажи кроссоверов VGV

Младший автомобиль в линейке VGV U70 Pro получил 1,5-литровый турбированный мотор. У старшего U75 Plus под капотом уже 200 л.с., объем силового агрегата — 2,0 л. За переключение передач у обоих кроссоверов отвечает восьмиступенчатая трансмиссия. Речь идет о классическом «автомате» с гидротрансформатором.

Китайский производитель привез в нашу страну две модели — U70 Pro и U75 Plus

Дорожный просвет кроссоверов VGV может доходить до 200 мм, оба адаптированы под 92-й бензин, отмечает производитель. Доступно два варианта исполнения салона — пяти- и семиместный, то есть с двумя или тремя рядами сидений. Автомобили предлагают клиентам в семи цветах и восьми комплектациях.

Стоимость кроссоверов VGV начинается с отметки 2,15 млн рублей. Можно сэкономить с помощью программы trade-in, сдав старый автомобиль продавцу. Тогда начальная цена новинки снизится до 2,05 млн рублей.

Бренд VGV принадлежит известному производителю грузовиков из Китая Sinotruk. Впервые о своих планах на российский авторынок представители VGV рассказали весной 2024 года.