Начались российские продажи кроссоверов VGV

Дорожный просвет кроссоверов VGV может доходить до 200 мм, оба адаптированы под 92-й бензин, отмечает производитель. Доступно два варианта исполнения салона — пяти- и семиместный, то есть с двумя или тремя рядами сидений. Автомобили предлагают клиентам в семи цветах и восьми комплектациях.
Стоимость кроссоверов VGV начинается с отметки 2,15 млн рублей. Можно сэкономить с помощью программы trade-in, сдав старый автомобиль продавцу. Тогда начальная цена новинки снизится до 2,05 млн рублей.
Бренд VGV принадлежит известному производителю грузовиков из Китая Sinotruk. Впервые о своих планах на российский авторынок представители VGV рассказали весной 2024 года.