В Россию приедет кроссовер Geely Cityray

Geely Cityray относится к сегменту C-SUV, в модельном ряду бренда новый городской кроссовер займет место между компактным Coolray и более мощным Atlas. По замыслу китайского производителя, новинка рассчитана на молодую семью.

Новинка появится у нас в ближайшее время

Кроссовер Geely Cityray обладает динамичным характером, техническими инновациями и эффектным экстерьером, по которому ее легко можно будет узнать в потоке других машин, сообщается в пресс-релизе, который находится в распоряжении редакции портала «АвтоВзгляд». Концепция «паркетника» отражена в названии, состоящем из двух частей. В переводе с английского City означает «город», а Ray — «луч».

По динамике Geely Cityray оказался ближе к Coolray, а по вместимости — к Atlas. Автомобиль получил оптимальное сочетание размера и практичности, отмечает пресс-офис бренда. Подробности о технических характеристиках и комплектациях появятся позже.

Напомним, что на прошлой неделе этот кроссовер впервые сфотографировали в Москве.