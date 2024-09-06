Geely Atlas Cool впервые сфотографировали в России

Когда новинку Geely Atlas Cool заметили, она была припаркована возле одного из московских дилерских центров бренда. По словам сотрудников автосалона, старт реализации «не за горами».

Первые изображения кроссовера Geely Atlas Cool в России появились в Сети — их опубликовал портал «Китайские автомобили». Эта модель компактнее обычного «Атласа»: если сравнивать с Atlas Pro (он же Belgee X70), новинка на 63 мм ниже и на 34 мм короче и шире. В моторном отсеке установлен 1,5-литровый 181-сильный силовой агрегат, работающий в паре с роботизированной трансмиссией. Аналогичный двигатель получил новый Coolray.

Для России точное название автомобиля, который пока условно именуют Geely Atlas Cool, неизвестно. Для некоторых покупателей в нашей стране вариант из двух слов «Atlas» и «Cool» может звучать не слишком органично. Кроме того, у Geely есть в запасе наименование Starray — его еще не использовали на отечественном рынке. Хотя в некоторых зарубежных странах его получила новая версия Geely Atlas.

Если делать выводы, глядя на авторынок в Китае, Geely Atlas Cool может занять нишу между моделями Coolray и Atlas.