Geely Atlas Cool впервые сфотографировали в России

Первые изображения кроссовера Geely Atlas Cool в России появились в Сети — их опубликовал портал «Китайские автомобили». Эта модель компактнее обычного «Атласа»: если сравнивать с Atlas Pro (он же Belgee X70), новинка на 63 мм ниже и на 34 мм короче и шире. В моторном отсеке установлен 1,5-литровый 181-сильный силовой агрегат, работающий в паре с роботизированной трансмиссией. Аналогичный двигатель получил новый Coolray.
Для России точное название автомобиля, который пока условно именуют Geely Atlas Cool, неизвестно. Для некоторых покупателей в нашей стране вариант из двух слов «Atlas» и «Cool» может звучать не слишком органично. Кроме того, у Geely есть в запасе наименование Starray — его еще не использовали на отечественном рынке. Хотя в некоторых зарубежных странах его получила новая версия Geely Atlas.
Если делать выводы, глядя на авторынок в Китае, Geely Atlas Cool может занять нишу между моделями Coolray и Atlas.