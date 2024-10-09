LADA Vesta c ESC появилась в продаже

В российские шоу-румы официальных дилеров LADA приехала долгожданная новинка — «Веста», оснащенная системой курсовой устойчивости (ESC). Кроме того, производители снабдили флагманскую модель отечественного бренда дополнительными опциями, отвечающими за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Ценник нового оборудования и опций для LADA Vesta составит от 11 до 74 тыс. рублей в зависимости от варианта исполнения, сообщили представители пресс-службы бренда.

Кроме системы ESC, россияне теперь могут рассчитывать на обогрев форсунок омывателя ветрового стекла и передних сидений — последний в Тольятти сделали трехуровневым. Электропривод получили передние стеклоподъемники (включая функцию Auto) и боковые зеркала.

Автомобиль стал безопаснее благодаря системе контроля слепых зон, камере заднего вида с динамической разметкой и боковым подушкам безопасности, передним парктроникам. Кроме того, в списке новшеств значатся датчики света и дождя, плюс противотуманные LED-фары.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда ждать LADA Vesta с климат-контролем. На момент запуска у нее не было ряда систем, так как АВТОВАЗу пришлось менять поставщиков различных комплектующих.