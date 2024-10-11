У российских дилеров появился внедорожник Tank 700

Продажи флагманского внедорожника Tank 700 официально стартовали 1 октября. Он является третьей моделью в линейке китайского бренда, представленной в нашей стране. Причем речь идет о самом дорогом автомобиле, вилка цен на который составляет 8 899 000-11 899 000 рублей.

Автомобили начали поступать на склады и в шоу-румы

В частности, тестовый Tank 700 добрался до одного из московских дилеров. Новинка уже доступна для клиентов, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Пока о перспективах внедорожника на нашем рынке судить сложно, поскольку планы поставок неизвестны. По мнению экспертов, на долю этой модели может прийтись 20-30% от общего объема продаж марки.

Конкурентами Tank 700 считаются Hongqi EHS-9, M-Hero, плюс Range Rover, Mercedes-Benz GLS, BMW X7, а также Lixiang L7 и L9, ввезенные в Россию по схеме серого импорта.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» подробно расписал комплектации и цены премиального внедорожника Tank 700, когда начались его продажи в России. Новинку предлагают нашим соотечественникам в трех исполнениях — двух бензиновых и гибридном. Они построены на новой платформе собственной разработки материнского концерна Great Wall Motor.