В России начались продажи внедорожника Tank 700

Tank 700 появится во всех дилерских центрах бренда до конца октября. Автомобиль предлагают российским покупателям в трех исполнениях — двух бензиновых и гибридном. Все они созданы на новой платформе собственной разработки материнского концерна Great Wall Motor. Начальная комплектация Premium обойдется минимум в 8 899 000 рублей.

Изначально Tank 700 оснащается 354-сильной V-образной «шестеркой» объемом 3,0 л, крутящий момент составляет 560 Нм. Переключением передач заведует «автомат» на девять ступеней. На разгон до «сотни» уходит 8,8 с. Максимальная скорость ограничивается 190 км/ч. Средний расход топлива на 100 км пробега — 12,5 л.

Вторая комплектация — Superior, у нее такой же мотор как в «базе». Цены на более старшую версию начинаются от 9 599 000 рублей. В списке оснащения появляется головная LED­-оптика с лазерной технологией. Бензиновые версии Tank 700 роднит общая цветовая гамма кузова — он может быть зеленым, черным, серым или серым матовым. Для салона доступны три оттенка на выбор: коричневый, красный и черно-коричневый. На отделку пошла кожа Наппа, передний ряд сидений оборудован функциями вентиляции, массажа и набором электрорегулировок, сразу же на борту имеется акустическая система с 16 динамиками. Дополняют оснащение 20-дюмовые колесные диски и панорамная крыша.

Третьим вариантом исполнения Tank 700 является Edition One по цене от 11 899 000 рублей. Их общая черта с Superior — адаптивная пневмоподвеска. «Семисотый» стал первой моделью бренда, который получил ее. Внедорожник также оборудован системой интеллектуального полного привода, проходимость улучшают передняя, задняя и межосевая блокировка дифференциалов.

Силовая установка гибридного «Тэнк» Edition One состоит из уже знакомого по бензиновым версиям V6 и электромотора. Их пиковая суммарная отдача достигает 517 л.с., а крутящий момент — 800 Нм. Отличительной чертой гибрида стали дизайн-пакет с карбоновыми элементами, акцентные вставки бронзового цвета, контрастные 22-дюймовые колесные диски и потолок в стиле «звездное небо».

Длина бензиновых Tank 700 — 5090 мм, гибридных — 5110 мм. В первом случае объем багажника составляет 490 л, подзаряжаемые машины получили чуть меньше — 392 л. Со сложенным сиденьями полезное пространство увеличивается до 1601 и 1530 л соответственно.