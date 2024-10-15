Geely дала официальный старт российским продажам кроссовера Cityray

Городской «паркетник» Geely Cityray сочетает в себе харизматичный экстерьер, практичность и современную техническую начинку. Переднеприводный «китаец» построен на модульной платформе BMA. Его дорожный просвет составляет 185 мм, чего вполне достаточно для езды по российским дорогам. Цены на новинку стартуют от 2 699 990 рублей.

Под капотом у Geely Cityray установлен 147-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Максимальная тяга составляет 270 Нм. Трансмиссия — автоматическая, 7-диапазонная. На разгон до «сотни» кроссоверу требуется 8,9 с. Расход топлива в смешанном цикле на 100 км пути — 6,5 л. Бонус к управляемости добавляет задняя многорычажная подвеска.

Габариты «Ситирэя» — 4510х1865х1650 мм. Размер колесной базы — 2701 мм. Багажник вмещает 571 л либо 1271 при сложенных задних сидениях. Основными функциями можно управлять через мультимедийную систему с диагональю экрана 13,2 дюйма, информация об автомобиле выводится на 10,25-дюймовую цифровую приборную панель. Подсветка салона является изюминкой, водитель и пассажиры могут выбирать между 72 версиями цветового оформления с различными режимами свечения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о появлении Geely Cityray у российских дилеров. В шоу-румы завезли старшие версии Flagship и Flagship Sport. Целевой аудиторией нового китайского «паркетника» должны стать россияне в возрасте от 30 до 45 лет.