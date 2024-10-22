FAW раскрыла оснащение кроссовера Bestune T90 для России

Китайские производители уверяют, что на нашем рынке «паркетник» Bestune T90 будет «вооружен» внушительным набором электронных ассистентов и продвинутой мультимедийной установкой. В том числе в FAW потратились на новые радары миллиметрового диапазона, которые помогают машине лучше распознавать объекты и повышают функционал активной безопасности.

Российские версии FAW Bestune T90 смогут похвастать шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем и «умным» дальним светом. «Паркетник» научили парковаться за водителя, распознавать дорожные знаки и предупреждать об угрозе лобового столкновения. Предусмотрен и ассистент контроля рядности.

Центральный экран мультимедийного комплекса получил 12,6-дюймовую диагональ и антибликовое покрытие. На борту имеется 9,6-дюймовая цифровая приборная панель, смартфоны можно заряжать без проводов. Доступна система камер кругового обзора с функцией «прозрачного» капота.

Точные сроки начала продаж FAW Bestune T90 в нашей стране пока неизвестны, как и официальные технические характеристики. Кроссовер впервые представили в Китае в 2023 году, на родине он получил бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие 169 и 252 л.с. соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в нашей стране для FAW Bestune T90 обещают привлекательный прайс. Уточнялся и ряд возможных российских особенностей автомобиля.