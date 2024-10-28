Soueast официально рассекретил комплектации кроссовера S09 для России

В начальном исполнении Comfort под капотом у Soueast S09 установлен 190-сильный турбомотор объемом 1,6 л с тягой 275 Нм. Переключением передач заведует 7-ступенчатый «робот», привод передний. На отделку семиместного салона пошла экокожа. В список оснащения включены передняя и задняя LED-оптика, система бесключевого доступа, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, двигатель запускается кнопкой.

SUV-D будет доступен с двумя двигателями в трех версиях

В рамках адаптации к российскому климату Soueast S09 уже в «базе» получил «теплые» опции. Функцией обогрева оборудованы руль, ветровое стекло, зеркала заднего вида, два ряда сидений и форсунки омывателя.

В комплектации Comfort Plus флагманский Soueast S09 остается переднеприводным, но силовая установка становится мощнее — это 197-сильный агрегат объемом 2,0 л. Крутящий момент — 375 Нм, трансмиссия — 7-ступенчатый преселектив. Поездку водителя и пассажиров сделают комфортнее кожаный салон и климат-контроль. Список электронных ассистентов дополняется системами предупреждения о риске столкновения при движении задним ходом, смены полосы, мониторингом слепых зон.

И, наконец, исполнение Premium дает «паркетнику» полный привод и 8-диапазонный «автомат». Багажник начинает открываться бесконтактно, круиз-контроль становится адаптивным, доступна вентиляция кресла переднего пассажира. Количество «умных» систем безопасности достигает максимума, например, появляется опция предотвращения лобового столкновения с автоматическим торможением.

За безопасность на борту отвечают системы ABS, динамической стабилизации, предотвращения опрокидывания и камеры кругового обзора с функцией «прозрачного шасси». Имеются ассистенты помощи при спуске и подъеме, фронтальные и боковые «эйрбеги», шторки безопасности. В салоне установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель. Диагональ экрана мультимедийного комплекса составляет 15,6 дюйма, у него восемь динамиков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дизайн флагманского кроссовера Soueast S09 для России представили официально. Производитель из «Поднебесной» показал в деталях экстерьер и интерьер.