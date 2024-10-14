Дизайн флагманского кроссовера Soueast S09 для России представили официально

Салон Soueast S09 может быть черным, зеленым или коричневым. Кресло водителя оборудовано функциями памяти, вентиляции и обогрева, регулируется в восьми направлениях. Сиденье переднего пассажира управляется кнопками с заднего ряда. Внутреннее пространство получило в начальной версии компоновку 5+2, объем багажного отделения составляет 1130 л. Система хранения в салоне насчитывает 41 отсек, селектор трансмиссии выполнен в виде кристалла, у которого 176 граней.
Диагональ экрана цифровой комбинации приборов составляет 10,25 дюйма, мультимедийной установки — 15,6 дюйма. Она оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Зарядить гаджеты удастся и без проводов, и через порты USB. Климат-контроль получил раздельное управление в передней и задней части интерьера.
Ранее мы сообщали, что Soueast рассекретил характеристики кроссовера S09 для России. Флагманский «паркетник» «вооружен» двумя двигателями.