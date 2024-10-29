В Россию приедет Honda Odyssey новой генерации

Honda Odyssey нового поколения «вооружена» сочетанием электродвигателя и бензинового двухлитрового мотора. Их общая отдача — 184 л.с. Переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия. Расход топлива в смешанном цикле, заявленный производителем, составляет 6,2 л на 100 км. Привод — передний, минимальная цена ­— 7,5 млн рублей.

Минивэн предложат в комплектациях Premium, Prestige и особой версии Black Edition

Габариты «Одиссея» — 4861х1820х1712 мм при колесной базе 2900 мм. Чтобы сделать посадку и высадку пассажиров удобнее, раздвижным дверям минивэна добавили электропривод. Для отделки просторного салона использовали кожу.

Кресла второго ряда производитель сделал «капитанскими», в дорогих версиях у них регулируется зона плечей, доступна электрорегулировка наклона спинки. Функция поворота предлагается для третьего ряда. Если он сложен, багажник вмещает до 1700 литров. Багажная дверь получила электропривод и сенсор движения. Диагональ экрана мультимедийной системы — 10,1 дюйма, поддерживается зарядка гаджетов без проводов.

Фото: Honda

Комплекс Honda Sensing делает минивэн Honda Odyssey безопаснее. У него есть системы предупреждения о фронтальном столкновении, удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. В «базе» доступы камеры, обеспечивающие и боковой, и задний обзор — они помогают парковаться и маневрировать. Спецверсия Black Edition порадует водителям и пассажиров затемненными элементами.

Точная дата начала российских продаж Honda Odyssey не называется, зато уже известна цена — от 7 500 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал эксклюзивное интервью с официальным дистрибутором Honda в России. Мы рассказали, почему японская марка не остановила официальные продажи на нашем рынке.