Exlantix ES приедет в Россию и в гибридной версии

Китайский Exlantix ES построен на собственной платформе марки E0X. Четырехдверное купе, появление которого анонсировали в России, представляет собой последовательный гибрид. Он оснащен тяговой батареей емкостью 43 кВтч. В состав силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор, играющий роль генератора для двух электродвигателей.

Пресс-релиз о грядущем запуске гибридной версии Exlantix ES в нашей страну находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». По словам производителя из Поднебесной, к преимуществам новинки относится «умная» подвеска, адаптация жесткости амортизаторов и полный привод.

Длина четырехдверного купе-гибрида составляет 4945 мм, ширина — 1978 мм. Колесная база — 3000 мм. Помимо всего прочего, Exlantix ES получил пакет «теплых» опций. Он подразумевает обогрев ветрового стекла, руля, боковых зеркал, а также обоих рядов сидений и батареи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что старт продаж Exlantix ES для России перенесли на 2025 год. Изначально планировалось, что он появится у нас минувшим летом.