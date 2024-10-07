Старт продаж Exlantix ES для России перенесли на 2025 год

Теперь у люксового четырехдверного Exlantix ES есть сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Что особенно актуально для наших условий, в список оснащения входит «зимний пакет». Он включает в себя обогрев руля, сидений, ветрового стекла, зеркал заднего вида. Кроме того, производитель улучшил систему подогрева батареи.

Изначально планировалось, что он появится у нас минувшим летом

О переносе даты продаж полноприводного Exlantix ES сообщила официальная пресс-служба марки. Седан оборудован 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВтч, обеспечивающей запас хода на 530 км. Два электромотора дают 480-сильную пиковую отдачу, максимальная получасовая мощность батареи достигает 111 кВтч. Система 4х4 реализована за счет электродвигателей, пневмоподвески и технологии Continuous Damping Control (CDC).

Специально для России Exlantix ES изменили салон. Речь идет о специальной форме и отделке сидений, плюс производители добавили на руль дополнительные кнопки управления основными функциями. Нашим водителям будут доступны многочисленные электронные ассистенты, в том числе защита от случайного ускорения, оповещение о помехах при открытии дверей, автоматическое торможение. Всего у седана более трех десятков интеллектуальных помощников.

В конце августа мы писали, что Exlantix раскрыл технические характеристики седана ES для России. Напомним, эта марка является одним из многочисленных суббрендов Chery.