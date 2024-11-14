Дилер перечислил самые неликвидные автомобили с пробегом

Вообще подержанные автомобили стоимостью до 1 млн рублей пользуются у наших сограждан высоким спросом. Однако даже в этом ценовом сегменте есть откровенные «неликвиды», которым сложно найти нового хозяина. Какие именно модели относятся к этой категории, рассказали эксперты.

В беседе с «Российской газетой» директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом «Рольф» Игорь Головань назвал пять моделей, которые довольно сложно перепродать на вторичке. И первое место в рейтинге заняла LADA Vesta NG: в 2024-м компания реализовала всего 11 подержанных «Вест», а их среднее время хранения превысило год. Впрочем, это и не удивительно — зачем покупать Vesta с пробегом, если можно взять новую?

На втором месте оказался Mitsubishi ASX тех же годов выпуска — 2022-2024. Только 24 кроссовера нашли новых владельцев, ожидая своей «очереди» в среднем три месяца. Третьим же в списке стал BMW 1-й серии (2 поколение, 2011-2015). Дилеры реализовали 20 машин со средним сроком хранения 87 дней.

— Недалеко в этом рейтинге ушли Renault Sandero II рестайлинг 2018-2022 гг. выпуска и Suzuki SX4 I (classic) рестайлинг 2009-2014 гг. Продано было 16 «французов» со средним временем продажи одного автомобиля в 72 дня, и 43 «японца» с таким же сроком хранения, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал об автомобилях Toyota, которые не стоит покупать на вторичном рынке. Эксперт назвал самые ненадежные модели этого популярного бренда.