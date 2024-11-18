В России стартовали «официальные» продажи кроссовера MG ZS

Официальный представитель MG Motor в нашей стране получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на компактный кроссовер ZS с передним приводом. У него два варианта силовой установки. Под капотом может быть 114-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л, в качестве трансмиссии выступает вариатор. Либо SUV приводит в движение турбированный 1,3-литровый агрегат, выдающий 156 л.с. С ним сочетается 6-диапазонный «автомат».

О начале продаж паркетника ZS порталу «АвтоВзгляд» сообщил официальный представитель MG Motor в России — компания «Мир-Дистрибьютор».

Габариты новинки составляют 4323х1809х1653 мм. Длина колесной базы достигает 2585 мм. К отличительным чертам экстерьера MG ZS относят стильную радиаторную решетку, LED-оптику со спортивными мотивами, панорамную крышу и двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне паркетник оборудован медиакомплексом Inkalink с 10-дюймовым экраном и шестью динамиками. Кроме того, у него пять USB-портов, смартфон подключается через Android Auto или Apple Carplay. Кресла регулируются в шести направлениях с помощью электроприводов. Багажник вмещает от 359 до 1166 л.

Минимальная цена MG ZS составляет 2,4 млн рублей. Компактный «поднебесный» кроссовер доступен россиянам в исполнениях Comfort и Luxury. Модель дебютировала в 2017 году, в 2022-м она получила ряд важных обновлений.

Летом портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России сертифицировали лифтбэк MG6.