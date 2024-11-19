В Москве заметили Deepal S07, которые должны приехать в Россию «официально»

В распоряжении портала «АвтоВзгляд» оказались любопытные «шпионские» снимки — на них запечатлены несколько кроссоверов Deepal S07, замеченных неподалеку от российского офиса Changan. Что косвенно подтверждает слухи о том, что суббренд скоро официально выйдет на отечественный рынок.

По слухам, бренд выйдет на наш рынок в 2025 году

Пока представители российского офиса Changan подтвердили только запуск марки Avatr: первая «ласточка», модель с индексом 11, уже прошла процедуру сертификации и должна поступить в продажу в начале 2025 года. Что же касается другого не менее интересного суббренда, Deepal, то здесь пока только слухи. Однако фотографии «шпионов» намекают, что компания всерьез изучает и этот вопрос.

Можно было бы подумать, что машины на «автовозе» — «серые», но их, повторимся, заметили не на дилерской парковке, а неподалеку от российского офиса Changan. А значит, возможно, представительство уже даже приступает к процедуре сертификации.

На фотографиях — кроссовер Deepal S07. Его габариты — 4750х1930х1625 мм, колесная база — 2900 мм. Электрическая модификация модели в Китае комплектуется силовой установкой на 218 или 258 и батареей, позволяющей преодолевать до 628 км по местному циклу CLTC. У гибрида, помимо электромотора на 238 или 258 сил, есть еще 1,5-литровый ДВС. Такой SUV на «чистом электричестве» может проехать до 285 км, а его общая автономность — до 1200 км.