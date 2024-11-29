До российских дилеров добрался обновленный кроссовер Omoda C5

Как сообщает «Российская газета», наши соотечественники довольно активно интересуются обновленной Omoda C5. Поэтому дилеры рассчитывают, что спрос на кроссовер будет стабильным. Но, как говорится, за удовольствие надо платить — в зависимости от метода покупки новинка обойдется клиентам на 100-200 тыс. рублей дороже, чем предшественник.
Напомним, с передним приводом обновленная Omoda C5 стоит в районе 2 519 900-2 909 900 рублей, с полным приводом цены лежат в диапазоне от 2 849 900 до 3 259 900 рублей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал цены и комплектации кроссовера Omoda C5, который успешно подвергли рестайлингу.