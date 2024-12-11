MG запустила российские продажи четырех новинок

По официальным каналам до отечественного авторынка добрались флагманский лифтбэк MG7, компактный кроссовер MG RX5, а также полноразмерные внедорожники MG RX8 и RX9. Но на этом китайский бренд с британской ДНК останавливаться не собирается, у него амбициозные планы на Россию. В начале 2025-го к нам привезут новое поколение среднеразмерного кроссовера MG HS.

До конца года к ним добавятся электрокар и гибрид

Габариты лифтбэка-флагмана MG7, добравшегося до России, составляют 4884х1889х1447 мм. У него под капотом установлен 261-сильный двухлитровый мотор, выдающий 405 Нм тяги. Компактному кроссоверу MG RX5 досталась 170-сильная установка объемом 1,5 л. Переключением передач заведует «робот» на семь ступеней. Уже известно, что за этот SUV попросят минимум 2,9 млн рублей. Его длина — 4571 мм, ширина и высота — 1855 и 1719 мм соответственно.

Внедорожник MG RX8 получил 220-сильный наддувный агрегат объемом 2,0 л, работающий в паре с 6-диапазонным «автоматом». Размеры — 4923х1930х1840 мм, стартовая цена — 3,9 млн рублей. Для MG RX9 начальная планка стоимости чуть выше — это 4,1 млн рублей. Его двухлитровый турбодвигатель выдает 204 л.с. и сочетается с 9-ступечатой автоматической трансмиссией от ZF. Конфигурация салона — 2+3+2, габариты — 4983х1967х1786 мм.

Уже известно, что для новой генерации кроссовера MG HS на нашем рынке предусмотрено два мотора: 172-сильный 1,5-литровый для версий 2WD и 231-сильный двухлитровый для модификаций 4х4. Первый сочетается с 7-ступенчатым «роботом», второй — с 9-диапазонным «автоматом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи кроссовера MG ZS.