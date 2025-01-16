Jetour T2 привезут в Россию в максимальной комплектации с «автоматом»

Китайцы анонсировали появление в нашей стране внедорожника Jetour T2 в топовом исполнении, оснащенного двухлитровым мотором и «автоматом» на восемь ступеней. Помимо новой трансмиссии автомобиль должен заинтересовать россиян расширенным функционалом.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», Jetour T2 в комплектации Discovery получил системы старт-стоп и очистки воздуха в салоне с фильтром частиц PM 2.5 и салонное зеркало с автозатемнением. Кроме того, предусмотрены обогрев спинок сидений второго ряда, водительское кресло с функцией массажа и регулируемая поддержка для ног переднего пассажира. В багажнике добавилась розетка на 220 В и полноразмерное запасное колесо вместо докатки.

Напомним, уже в базовом исполнении Jetour T2 является полноприводным. Под капотом тут установлен 245-сильный мотор, сочетающийся с 7-диапазонным «роботом». Минимальный клиренс составляет 220 мм. Это первая модель внедорожной линейки «T», представленная в России в прошлом году. Начальная цена — 3 859 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что с учетом уровня спроса на Jetour T2, в список самых ожидаемых автомобильных новинок в России можно смело включить его младшего брата T1.