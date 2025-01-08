7 самых интересных автоновинок, которые приедут в Россию в 2025 году

Минувший 2024-й выдался богатым на разного рода автопремьеры — причем как от китайских производителей, так и от наших, отечественных брендов. А что готовит россиянам 2025-й? Конечно, раскрыты еще далеко не все карты, но некоторые автоновинки уже официально анонсированы. Семь самых многообещающих — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

LADA ISKRA

Едва ли кто-то поспорит с тем, что звание главной автоновинки 2025 года получит LADA Iskra —семейство, состоящее из седана, а также пары универсалов: обычного и Cross-версии. Об этой модели известно уже практически все — кроме разве что цен и комплектаций. А потому лишь вкратце напомним, что в моторную гамму «Искры» войдут два 1,6-литровых двигателя на 90 и 106 л.с. Аккомпанировать им будут 5- и 6-ступенчатые МКП и вариатор. Старт серийного производства намечен на весну, продажи откроются ближе к лету.

JETOUR T1

Из «китайцев» в список самых ожидаемых новинок наступившего года можно смело включить Jetour T1 — учитывая, каким спросом пользуется в нашей стране его старший брат T2. Российский офис бренда подтвердил, что у дилеров компактный кроссовер появится в первой половине 2025-го. Правда, никаких технических подробностей о модели, ориентированной на отечественный рынок, представители марки пока не раскрывают.

Скорее всего, к нам привезут чисто бензиновые версии — с турбомотором на 1,5 литра и семиступенчатым «роботом», а также с 2-литровым наддувным движком и восьмидиапазонным «автоматом». Хотя в Китае предусмотрена и гибридная версия, потребляющая в смешанном цикле (по китайскому CLTC) всего 1,08 литра на 100 км. Длина автомобиля — 4,7 метра. Углы въезда и съезда — 27 и 25 градусов соответственно.

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OMODA C7

Парочку любопытных SUV готовят и суббренды Chery — марки Omoda и Jaecoo. Так, первая выкатит на наш рынок среднеразмерный кроссовер C7. Его габариты — 4621х1872х1673 мм, колесная база — 2700 мм. Пока официально подтверждена лишь бензиновая версия — с 1,6-литровым мотором, семиступенчатым «роботом», передним или полным приводом. А продажи должны начаться в первом полугодии.

JAECOO J5

Что же касается второй марки, то есть Jaecoo, то она готовит к российской премьере компактный кроссовер J5. Его предложат в нашей стране в двух модификациях: младшая — 1,5-литровый турбомотор, вариатор и передний привод; старшая — 1,6-литровый двигатель, «робот» на 7 ступеней и четыре ведущих колеса. Габариты «пятерки»: 4380х1860х1650 мм при колесной базе 2610 мм. Клиренс — 190 мм. Старт продаж, как и в случае Omoda C7 — первое полугодие.

HAVAL H7

Концерн Great Wall, который в 2024-м буквально завалил нас интересными новинками, похоже, не намерен останавливаться и в 2025-м. Так, модельный ряд бренда Haval пополнит, как минимум, кроссовер H7, ближайший родственник хорошо известного в России Dargo. Он чуть крупнее последнего: его размеры — 4705х1908х1780 мм при колесной базе 2810 мм и клиренсе 200 мм.

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А вот ясности с двигателями пока нет. По неподтвержденной информации, Haval H7 поступит в российскую продажу в двух версиях. Базовой станет бензиновая модификация — с двухлитровым мотором на 199 л.с., 9-ступенчатым «роботом» и полным приводом. А в качестве альтернативы предложат гибрид — с 299-сильной установкой и расходом топлива в 5,9 л на сотню. Даже ориентировочные сроки запуска пока не раскрываются, но ждать, очевидно, осталось недолго.

TANK 400

Те же, кто предпочитает внедорожники, наверняка заинтересуются очередной, уже четвертой по счету моделью от Tank, который тоже входит в концерн Great Wall. Tank 400 будет младшим в линейке, но отнюдь не маленьким (4985х1960х1900 мм, колесная база — 2850 мм, дорожный просвет — 224 мм). Под капотом «российского» авто «пропишется» 245-сильный бензиновый турбомотор. В арсенале — полный привод, а также блокировки дифференциалов.

KGM TORRES

Этот год принесет нам и целые новые бренды — в том числе корейский KGM, то есть возрожденный Ssang Yong. Он приедет в Россию с четырьмя моделями, но основную ставку дистрибьютор сделает на кроссовер Torres. Бензиновый мотор 1,5 на 163 л.с., «честный» 6-ступенчатый «автомат» Aisin, передний или полный привод. Премьера запланирована на январь-март. Цена превысит 4,5 млн рублей.