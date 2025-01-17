Jetour готовит к дебюту люксовый внедорожник-гибрид

Jetour анонсировал скорое появление нового семейства роскошных внедорожников, оснащенных гибридными силовыми установками. Первую новинку обещают представить уже через несколько дней. Для начала новоиспеченный «китаец» должен потеснить с рынка Tank 700, который считается основным конкурентом. В перспективе дерзкая «дочка» Chery рассчитывает откусить кусок пирога у именитых производителей внедорожников. Например, таких, как Land Rover и Jeep.

Как сообщает Car News China, новые люксовые гибриды-внедорожники от Jetour могут получить названия G700, F700 или G900. Для этого уже оформлены соответствующие права. К сожалению, пока нет вообще никакой конкретики, кроме единственного изображения новинки, едущей по пустыне.

Новая линейка внедорожников Jetour унаследует технологии для покорения офф-роуда от материнского концерна Chery. У последнего, кстати, вместе с Huawei есть доля в Luxeed — свежей компании, специализирующейся на люксовых электромобилях. Это подразделение также внесет свою лепту.

Остается добавить, что Jetour замахнулся на роскошные гибридные внедорожники не вчера. Несколько лет назад топ-менеджеры бренда уточняли, что появление подобных моделей значилось в первоначальном продуктовом плане.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию привезут Jetour T2 в максимальной комплектации с «автоматом».