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Jetour готовит к дебюту люксовый внедорожник-гибрид

Он будет первенцем нового семейства бренда

Jetour анонсировал скорое появление нового семейства роскошных внедорожников, оснащенных гибридными силовыми установками. Первую новинку обещают представить уже через несколько дней. Для начала новоиспеченный «китаец» должен потеснить с рынка Tank 700, который считается основным конкурентом. В перспективе дерзкая «дочка» Chery рассчитывает откусить кусок пирога у именитых производителей внедорожников. Например, таких, как Land Rover и Jeep.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Jetour готовит к дебюту люксовый внедорожник-гибрид

Как сообщает Car News China, новые люксовые гибриды-внедорожники от Jetour могут получить названия G700, F700 или G900. Для этого уже оформлены соответствующие права. К сожалению, пока нет вообще никакой конкретики, кроме единственного изображения новинки, едущей по пустыне.

Новая линейка внедорожников Jetour унаследует технологии для покорения офф-роуда от материнского концерна Chery. У последнего, кстати, вместе с Huawei есть доля в Luxeed — свежей компании, специализирующейся на люксовых электромобилях. Это подразделение также внесет свою лепту.

Остается добавить, что Jetour замахнулся на роскошные гибридные внедорожники не вчера. Несколько лет назад топ-менеджеры бренда уточняли, что появление подобных моделей значилось в первоначальном продуктовом плане.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию привезут Jetour T2 в максимальной комплектации с «автоматом».

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